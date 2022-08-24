رانيا فريد شوقي تحتفل بعيد زواجها السابع بهذه الطريقة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة رانيا فريد شوقي بعيد زواجها السابع من زوجها رجل الأعمال تامر الصراف، الموافق اليوم 24 أغسطس الجاري.

ونشرت رانيا صورًا تجمعها بزوجها ومزجتها بأغنية "كل حب وأنت طيب"، في مقطع فيديو، للمطربة الراحلة صباح، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وعلقت رانيا على الفيديو قائلة: "عيد زواجنا الـ7 سعيد حبيبي".

وتزوجت رانيا فريد شوقي من زوجها المحاسب ورجل الأعمال تامر الصراف في أغسطس 2015.

جدير بالذكر أن آخر أعمال رانيا فريد شوقي، مسلسلي "الحلم" مع الفنانة صابرين والفنان محمد رياض، و "أبو العروسة 3" بطولة الفنان سيد رجب، والفنانة سوسن بدر، والفنانة نرمين الفقي والفنان مدحت صالح، ومجموعة كبيرة من النجوم الشباب.