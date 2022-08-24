"داخل سيارة فارهة".. هيفاء وهبي تنشر صورا من الساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي جمهورها بصور لها، من عطلتها الصيفية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت هيفاء في الصور مرتدية فستانًا أنيقا، داخل سيارتها الفارهة، من الساحل الشمالي.

وانهالت تعليقات الجمهور وجاءت كالتالي: "جميلة، إيه الجمال دا كله، ملكة، جميلة الجميلات، قمر".

وطرحت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مؤخرًا، فيديو كليب أحدث أغانيها "تيجي"، على قناتها بموقع "يوتيوب".

هيفاء وهبي شاركت في مسلسل "أسود فاتح" بطولة: "معتصم النهار، أحمد فهمي، شريف سلامة، روجينا، نانسي صلاح، صبري فواز، فراس سعيد، وناصر سيف"، وعُرض المسلسل عبر منصة "شاهد vip" في سبتمبر 2020، وهو من تأليف أمين جمال وسيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.

يذكر أن هيفاء وهبي طرحت كليب "لو كنت" بالاشتراك مع الفنان أكرم حسني، عبر موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديولوچي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني.