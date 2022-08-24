شكرا لقرائتكم خبر عن شباك تذاكر السينما يحصد 12مليون جنيه إيرادات هذا الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق شباك تذاكر السينما هذا الأسبوع إيرادات بلغت 12 مليون جنيه، موزعة على 5 أفلام 3 منها انطلقوا في موسم عيد الأضحى السينمائى وهم "كيرة والجن" و"بحبك" و"عمهم" الذين انطقوا في عيد الأضحى، وانضم لهم فيلم فيلم "تسليم أهالى" الذى عرض يوم 3 أغسطس الجارى، إضافة إلى فيلم "الدعوة عامة" الذى انطلق في دور العرض يوم الأربعاء الماضى.

"تسليم أهالى": 4 مليوناً و660 ألف حنيه

حقق فيلم "تسليم أهالى" 4 مليوناً و660 ألف جنيه في شباك تذاكر هذا الأسبوع، ليكون اجمالى ما حصده الفيلم بعد 3 أسابيع عرض، 18 مليوناً و225 ألف جنيه، الفيلم بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما.



تسليم اهالى

"كيرة والجن": 2 مليوناً و628 ألف جنيه

حقق فيلم "كيرة والجن" 2 مليوناً و628 ألف جنيه هذا الأسبوع، لتصبح حصيلة إيرادات الفيلم 107 مليوناً و700 ألف جنيه، كأعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية، والفيلم مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.



كيرة والجن

"عمهم": 2 مليون جنيه

حصد فيلم عمهم 2 مليون جنيه هذا الأسبوع لتصل محلصة ما حققه حتى الآن إلى 48 مليوناً و 123 ألف جنيه والعمل يشارك في بطولته، محمد سلام، هدى المفتى، سيد رجب، باسم سمرة، رياض الخولى، محمد ثروت، محمد لطفى، الشحات مبروك وعدد آخر من الفنانين، وتأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والكوميديا.



عمهم

وحقق فيلم بحبك" مليوناً و340 ألف جنيه هذا الأسبوع، ليصل إجمالي ما حصده الفيلم 49 مليوناً و300 ألف جنيه، ويشهد الفيلم أولى تجارب تامر حسنى الإخراجية في السينما، وهو من تأليفه وبطولته، ويشارك في بطولته كل من: هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى وعمرو صحصاح وتميم عبده وسمر محمد متولى.



بحبك

"الدعوة عامة": 900 ألف جنيه

حقق فيلم "الدعوة العامة" هذا الأسبوع 900 ألف جنيه - أول أسبوع في السينمات –وهو تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى (كيمز) ومن إخراج وائل فرج، وبطولة محمد عبد الرحمن توتا، أحمد الفيشاوى، أسماء أبو اليزيد، سوسن بدر، دينا، محمد رضوان، وعدد آخر من الفنانين وتدورأحداثه في إطاركوميدي حول شاب يُدعى معتز، تدعو له أمه دعوة تصيبه هو وكل من يسير معه لتتحول حياته إلى الأزمات والمشاكل.