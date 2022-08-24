شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة يصل العلمين الجديدة لإحياء حفل غنائى.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل النجم راغب علامة مساء اليوم لمدينة العلمين الجديدة استعدادا لإحياء حفله الغنائى المقرر إقامته غداً الخميس، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب هناك في موسم الصيف.

وطرح الفنان اللبنانى راغب علامة فيديو كليب جديد عبر عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" بعنوان "استمارة 6" من كلمات نادر عبد الله، وألحان محمود الخيامى، وتوزيع توما.

يذكر أن النجم اللبنانى راغب علامة طرح فيديو كليب مؤخراً، أغنية تحمل اسم "تعاليلى"، عبر قناته على يوتيوب ومنصاته على السوشيال ميديا، تزامنًا مع الاحتفال بعيد ميلاده، وهى من كلمات الشاعر الغنائى محمد عاطف، ألحان أحمد زعيم، توزيع موسيقى تومه.







