شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة النجم أميتاب باتشان بفيروس كورونا للمرة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب النجم العالمى أميتاب باتشان بفيروس كورونا للمرة الثانية، حيث كتب على موقع التدوينات "تويتر"، بأنه أجرى اختبار مسحة كورونا واكتشف بأن نتيجة المسحة إيجابية، وطالب كل من خالطه خلال الأيام الماضية أن يفحص نفسه للاطمئنان على حالته الصحية".



اميتاب باتشان

وكان النجم الهندي العالمي أميتاب باتشان كشف عن البوستر الرسمي لفيلمه الجديد "Runway 34"، حيث من المقرر طرحه 29 أبريل المقبل، وعلق أميتاب علي بوستر الفيلم الذي نشره من خلال حساب الإنستجرام الخاص به قائلاً: "لم يسبق له مثيل في تاريخ الطيران.. تجربة الاضطرابات الجوية وعلى الأرض".

والفيلم كان بالأساس يحمل اسم "MayDay" لكن تم تغيير إلى "Runway 34"، والذى بالانتقال إلى Instagram، كتب Ajay Devgn الذى يخرج الفيلم أيضًا، "MayDay أصبح الآن Runway 34" وهو فيلم تشويق مستوحى من الأحداث الحقيقية الخاصة بي" فى حين نشر أميتاب بوستر الفيلم على صفحته الخاصة بموقع إنستجرام وعلق عليها قائلا: "تم تغير MayDay هو الآن Runway 34 اربطوا أحزمة المقاعد واجلسوا بإحكام، مستوحى من الأحداث الحقيقية، لهبوط Runway34، من المقرر طرح الفيلم 29 أبريل 2022.

وكان قد كشف أسطورة السينما الهندية اميتاب باتشان عن موعد طرح أحدث أفلامه السينمائية خلال الفترة المقبلة من خلال حسابه على موقع انستجرام، حيث نشر بوستر الفيلم، وكتب في تعليقه عليه : "فيلم Jhund سيصدر في 4 مارس 2022 بدور السينما القريبة منك".

كما يشارك أسطورة التمثيل الهندى أميتاب باتشان بأعمال الدبلجة لفيلم جديد، لم يفصح عن اسمه فى وقت سابق، لكنه اكتفى بتوجيه نصيحة لمتابعيه حول ضرورة الاستمرار في التركيز على العمل دائمًا، بقوله: "العمل العمل.. أقوم بدبلجة لفيلم قادم، ليس سهلاً بالمرة، لكن متى كان الأمر سهلاً".