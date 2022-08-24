شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "تسليم أهالى" يتخطى 18مليون جنيه إيرادات بعد 3 أسابيع عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطت إيرادات فيلم "تسليم أهالى" للنجمة دنيا سمير غانم 18 مليون جنيه فى شباك التذاكر بعد 3 أسابيع عرض، اذ انطلق يوم الأربعاء الماضى الموافق 3 أغسطس الماضى، وجاءت تفاصيل الإيرادات 7 ملايين و 280 ألف في الأسبوع الأول، 6 ملايين و 285 ألف جنيه في الأسبوع الثانى، 4 ملايين و660 ألف جنيه في الأسبوع الثالث.

فيلم "تسليم أهالى" بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد وبيومى فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، شيكو، لوسى، أحمد فتحى، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوي من إنتاج شركتي سينرجي وروزناما، ويتناول العمل قصة حب بين بيومي فؤاد ودلال عبد العزيز وهما من عائلة واحدة وتكلل بالزواج ولكن سرعان ما تحمل ليلة زفافهما مفاجئة تغير من حياة ابن بيومي فؤاد "خليل" ويجسده هشام ماجد، وابنة دلال عبد العزيز "زاهية" وتجسدها دنيا سمير غانم.

وقرر القائمون على الفيلم إهداءه إلى الفنانين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، التى تشارك فى بطولته وانتهت من تصويره قبل الأزمة الصحية التى تعرضت لها وتسببت فى وفاتها، فيما صمم جمهور دنيا سمير غانم صورة لحضور النجمة الراحلة دلال عبد العزيز، عرض الفيلم، وظهرت بجانب دنيا وهشام ماجد، لتنشر دنيا الصورة وتشيد بروعة التصميم.

وغابت دنيا سمير غانم عن السينما على مدار الست سنوات الماضية، حيث قدمت آخر أعمالها فيلم "لف ودوران" الذي قدمته عام 2016 مع النجم أحمد حلمي، وشاركهما في البطولة كل من الفنانة صابرين، والفنان بيومي فؤاد وميمي جمال وجميلة عوض وياسر الطوبجى وأنعام سالوسة وشيرين الجمل وحمادة شوشة وتأليف منة فوزي وإخراج خالد مرعى.