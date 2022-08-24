شكرا لقرائتكم خبر عن وغنوة كلامها حالتنا.. عمرو دياب يطرح أغنيته الجديدة "من 6 لـ 9" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الهضبة عمرو دياب أغنيته الجديدة "من 6 لـ 9" عبر إحدى المنصات الغنائية الشهيرة، ضمن أغانى ألبومه الجديد، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وسام عبد المنعم، ميكساج وديجتال ماستر أمير محروس.

وتقول كلمات الأغنية:

"تيجى أخدك نخرج برة.. نقعد من 6 لـ 9

أنا ‏عايز ‏أقولك كلمة.. من زمان وأنا ليكي بسعى

فرصة يلا نولع شمعة النور يطفي.. وأوشوشك ‏وأفاجئك بكلام تتخطفي

يا نعمة وهدية في حضني تعالي اتحدفي.. آه

في فيلم شبه حكايتنا.. وغنوة كلامها حالتنا

واللى عندى أنا هقوله.. واحدة واحدة فى سكتنا

فرصة يلا نولع شمعة النور يطفي.. وأوشوشك ‏وأفاجئك بكلام تتخطفى

وطرح مؤخرا الهضبة عمرو دياب أغنية "باريس" عبر إحدى المنصات الغنائية الشهيرة، ضمن أغانى ألبومه الجديد، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وسام عبدالمنعم، ميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس، تسجيل أندرو داوود وشيرى شكرى، تصوير فوتوغرافى كريم نور.