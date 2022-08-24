شكرا لقرائتكم خبر عن ديانا كرزون تطرح أحدث أغنياتها "نجم مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت النجمة الأردنية ديانا كرزون، أحدث أغنياتها التى تحمل اسم "نجم مصر" على موقع "يوتيوب"، على طريقة الليركس فيديو، والأغنية من كلمات وألحان محمد مصطفى ملك، توزيع وميكس وماستر توما.

وأحيت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، مؤخرا حفلا غنائياً ضمن مهرجان صيف عمان، وقدمت خلاله باقة مميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهورها، كما أحيت ديانا كرزون مؤخراً، حفلا غنائيا ضمن احتفالات عيد استقلال الأردن.

وطرحت الفنانة الأردنية مؤخرًا، أغنية بعنوان "هيه على الله" على موقع "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعى، والأغنية من كلمات عباس عبد الله، وألحان كرار شريف، توزيع ميثم علاء الدين.

كانت ديانا كرزون قد احتفلت مؤخرا بطفلتها الأولى من زوجها الإعلامى معاذ العمرى، والذى أعلن عبر حسابه بموقع "فيس بوك" عن ولادة طفلتهما، حيث نشر صورة لهما، مصحوبة بتعليق: "الحمد لله رب العالمين الذى بنعمته تتم الصالحات، صرنا ثلاثة ونورت حياتنا طفلتنا الأولى، حمد لله على سلامة زوجتى الغالية، ربنا يقدرنى أكون لعيلتى السند والعزوة والأمان".

يذكر أن آخر أغنيات ديانا كرزون بعنوان "الدنيا بتضحك" والتي طرحتها على "يوتيوب" وصورتها على طريقة الفيديو كليب، والاغنية كلمات عمر سارى، وألحان محمد بشار، وتوزيع خالد مصطفى".