شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى يحذر من مدرسة توهم طلابها بحصولهم على كارنيه نقابة الممثلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الدكتور أشرف زكى من إحدى الصفحات التى تحمل اسم "مدرسة نهضة للفنون"، والتى توهم طلابها بحصولهم على كارنيه نقابة الممثلين، وهو الأمر الذى أكد أنه تزوير، مكلفا المستشار القانونى لنقابة الممثلين بتقديم بلاغ للنائب العام لوقف مثل هذه الممارسات.

وكانت إحدى الصفحات ادعت أن من يدرس فيها التمثيل سيحصل على عضوية نقابة الممثلين، وهو الأمر غير الحقيقى، ونفاه نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكى.

وكان سبق وحذر الدكتور أشرف زكى من أن هناك حسابات مزيفة تنتحل اسمه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وتنشر أخبارا غير حقيقية عنه، داعيا إلى عدم الانسياق خلف ما يتم نشره على هذه الحسابات، محذرا هؤلاء باتخاذ إجراءات قانونية ضدهم.