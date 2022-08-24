شكرا لقرائتكم خبر عن محمود العسيلى يطرح أغنيته الجديدة "الدلوعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب محمود العسيلى، أغنيته الجديدة "الدلوعة"، على اليوتيوب، والأغنية من كلمات الشاعر ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع موسيقى على فتح الله.

يحيى الفنان محمود العسيلى حفلا غنائيا في مدينة العلمين الجديدة، بعد غد الجمعة الموافق 26 أغسطس الجارى، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الأماكن بمناسبة موسم الصيف.

ويقدم محمود العسيلى خلال الحفل باقة من أغانيه المميزة والتي حققت نجاحا كبيرا بعد إطلاقها منها "مجنونة، تبات ونبات، اوعى تخاف، سهلة وبسيطة، وجع الهوى، انا وانتى" وغيرها من الأغاني.

وكان المطرب محمود العسيلى قد طرح على يوتيوب مؤخراً أحدث أعماله الغنائية، أغنية تحمل اسم "دوم دوم"، من كلمات الشاعر تامر حسين، ويتعاون فيها عسيلى مع الملحن عزيز الشافعي، ومن توزيع موسيقى أحمد طارق يحيى وتم طرحها أيضا على محطات الراديو المختلفة.