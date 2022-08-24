شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا فريد شوقي وزوجها يحتفلان بعيد زواجهما السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة راينا فريد شوقى على الاحتفال بعيد زواجها السابع، ونشرت فيديو يجمع عدد من الصور مع زوجها رجل الاعمال تامر الصراف على حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" و علقت رانيا على الفيديو بـ"الذكرى السابعة يا حبيبى"

و نشر أيضا رجل الاعمال تامر الصراف صورة تجمعه مع زوجته على حسابه الرسمى على موقع "انستجرام" وعلق الصراف على الصورة المنشورة بـ "عيد جوازنا السابع، يارب العمر كله سوا في حب وصحه وسعاده لينا ولكل اللي حوالينا"



تغريدة تامر الصراف على انستجرام

وفى وقت سابق كشفت الفنانة رانيا فريد شوقى، في تصريحات تلفزيونية حقيقة مايتم تردده على اتهام البعض لوالدها الفنان الراحل فريد شوقى بالبخل.

وأضافت رانيا خلال حوارها مع الإعلامية إنجى أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة "، الذى يبث على قناة ETC،: "وحش الشاشة فريد شوقى،كان أبعد ما يكون عن البخل، لكن من كُتر ما أتقن دوره فى مسلسل "البخيل وأنا" الناس صدقته".

وأكدت رانيا فريد شوقى: "مفيش فنان على الساحة يستطيع تجسيد شخصية فريد شوقى فى أى عمل فني".

وعن تجسيد أفلام السيرة الذاتية، رأت رانيا فريد شوقى، أن هذه الأعمال الفنية لم تنجح، مضيفة أن أعلى عمل فنى حقق نجاحا كبيرا كان لسيدة الغناء العربى أم كلثوم.