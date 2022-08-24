شكرا لقرائتكم خبر عن ‏حمادة هلال لـ شيرين عبد الوهاب: ربنا ما يحرمك من الفرحة يا صديقة الكفاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم حمادة هلال، على توجيه رسالة دعم للنجمة شيرين عبد الوهاب، بعد حفلها الأخير في ختام مهرجان قرطاج الدولى في تونس، وكتب حمادة عبر حسابه على إنستجرام، قائلا:ربنا ما يحرمك من الفرحة ويبارك في بناتك يا أختي الغالية وصديقه الكفاح".



حمادة هلال

وبكت النجمة شيرين عبد الوهاب لحظة رؤيتها الجمهور التونسى، خلال حفلها فى ختام مهرجان "قرطاج" الدولى، السبت الماضى واستقبلها الجمهور بحفاوة كبيرة، وظهرت شيرين بإطلالة بفستان أسود مفتوح ووزن زائد، وصرخت شيرين بعلو صوتها: "وحشتوني".

وكانت شيرين قد نشرت صورة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي، "إنستجرام" ظهرت خلالها بصحبة النجم التونسى صابر الرباعى وزوجته، والسفير المصرى بتونس وزوجته، ونبيل عبد المقصود، وعلقت: "فخورة كل الفخر إنى هقابل الجمهور التونسى فى ختام مهرجان قرطاج الدولي، وإن شاء الله انتظروا أحلى حفلة، ومبسوطة إنى قابلت النهاردة سيادة السفير المصرى فى تونس وحرمه والأستاذ صابر الرباعى وحرمه ود. نبيل عبدالمقصود".

وفى سياق متصل، تستعد النجمة شيرين عبد الوهاب، لإطلاق أحدث أغنياتها التى تحمل اسم "المترو" والتى سيتم طرحها على موقع "يوتيوب"، ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى، ونشر الشاعر أمير طعيمة البوستر التشويقى للأغنية.

ومن المقرر أن تطرح النجمة شيرين عبد الوهاب، أغنية جديدة أيضا بعنوان "عودتنى الدنيا" بالتعاون مع النجم تامر عاشور (ملحن الأغنية) والمقرر طرحها خلال الأيام المقبلة، وأغنية "عودتنى الدنيا" من كلمات أحمد المالكى وألحان تامر عاشور وتوزيع نابلسى، وتنتمى للأغانى الدرامية التى تميزت فيها شيرين عبد الوهاب وتامر عاشور.