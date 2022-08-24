شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم Glass Onion: A Knives Out Mystery على نتفليكس ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يصل الجزء الثانى من فيلم Knives Out، يوم 23 ديسمبر المقبل على منصة نتفليكس، وبعض من دور العرض، على أن يطرح الفيلم الجديد تحت اسم Glass Onion: A Knives Out Mystery، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " nme".



Glass Onion: A Knives Out Mystery

على أن يدور فيلم Glass Onion: A Knives Out Mysteryبعدما يدعو الملياردير التكنولوجي مايلز برون (إدوارد نورتون) بعضًا من أقرب وأعز أصدقائه لقضاء إجازة في جزيرته اليونانية الخاصة، سرعان ما يتضح أن كل شيء ليس مثاليًا، خاصة عندما يموت شخص ما، وبالتالي تبدأ التحقيقات والمؤمات في الظهور.

حيث صرح الممثل العالمى دانيال كريج لـ موقع Variety: "قمنا بتصوير الجزء الثانى من Knives Out خلال 2021، في اليونان، ثم انتقلنا إلى الاستوديو في صربيا لاستكمال التصوير والآن العمل في مرحلة المونتاج، وبالتالي أعتقد أنه سيطرح في خريف هذا العام ".

وكانت قد انضمت الممثلة جيسيكا هينويك إلى الجزء الثانى من فيلم الإثارة والتشويق Knives Out، أمام بطل العمل الممثل العالمى دانييل كريج، وسيكون من تأليف ريان جونسون، بالإضافة إلى ذلك كان قد انضم كل من ديف باتيستا، جانيل موناي وكاثرين هان وليزلي أودوم جونيور وكيت هدسون ومادلين كلاين وإدوارد نورتون، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".