ريهام أيمن تطلب الدعاء لشقيق زوجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طالبت الفنانة ريهام أيمن الدعاء لشقيق زوجها صلاح رمزي، بعد تعرضه لوعكة صحية منذ فترة.

ونشرت ريهام صورة لصلاح، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "أرجو من أي حد متواجد في السعودية لأداء عمرة أو ذاهب قريبا، لو أمكن أن يتكرم بأداء عمرة لأخو زوجي صلاح رمزي بنية الشفاء والمغفرة بإذن الله تعالي، جعلها الله في ميزان حسناتكم".

وكان الفنان شريف رمزي، قال إن شقيقه "صلاح" تم نقله إلى المستشفى، عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام" عبر خاصية القصص القصيرة.

شريف كشف عن مرور صلاح بأزمة صحية ووصف حالته بالحرجة جدا، وكتب: "أخويا صلاح رمزي في حالة حرجة جدا في المستشفى أرجو الدعاء".

جدير بالذكر أن شريف رمزي هو نجل المنتج الكبير الراحل محمد حسن رمزي، وعمته هي الفنانة الكبيرة المعتزلة هدى رمزي، ومتزوج من الفنانة ريهام أيمن.

وكان آخر أعمال شريف رمزي الجزء الثاني من مسلسل "واكلينها والعة"، إخراج تغريد العصفوري، بطولة مي سليم، وإنجي وجدان.