ناهد السباعي تنشر صورًا بدون مكياج والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة ناهد السباعي جمهورها ومتابعيها صورًا لأحدث إطلالاتها بدون مكياج، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

ونالت إطلالة ناهد السباعي إعجاب متابعيها وجمهورها، حيث علق أحدهم: "قلبي"، وأضاف آخر تعليقا: "جمالك مش طبيعي يا ناهد هي الطبيعة نفسها".

يذكر أن آخر أعمال ناهد السباعي مسلسل "منورة بأهلها"، بطولة ليلى علوي، رانيا يوسف، عباس أبو الحسن، سلوى خطاب، باسم سمرة، أحمد صلاح السعدني، تأليف محمد أمني راضي، إخراج يسري نصر الله.

بينما أخر أعمالها السينمائية فيلم "ماكو"، بطولة بسمة، نيقولا معوض، عمرو وهبة، محمد مهران، منذر رياحنة، فريال يوسف، سارة الشامي، كما ظهر بالعمل الفنان التركي الشهير مراد يلدريم.