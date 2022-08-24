في الساحل .. منة فضالي تنشر صورها على البحر والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة منة فضالي جمهورها ومتابعيها بصورًا لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت منة في الصور بملابس صيفية من أمام شاطئ البحر، خلال قضاء عطلتها الصيفية بالساحل الشمالي.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور وجاءت كالتالي :"جمالو، حياتي، جميلة، نجمة نجوم الوطن العربي، نهارك أصفر، عسل بالكناري، كل يوم حلاوة كدا، قطة الفن، صباحو عسل نفسي، منورة أحلى منة، الجمال الطبيعي".

ومن ناحية أخرى تواصل منة فضالي تصوير مشاهدها في فيلم "مغامرات كوكو" بطولة: بيومي فؤاد، خالد الصاوي، حمدي الميرغني، أوس أوس ، إيهاب فهمي، نانسي صلاح، طاهر أبو فاشا، عمرو عبدالعزيز، رحمة أحمد، ومن إخراج إسماعيل فاروق.