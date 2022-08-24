محمود العسيلي يطرح أحدث أغانيه "الدلوعة" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

طرح الفنان محمود العسيلي أحدث أغانيه "الدلوعة" وذلك عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "الدلوعة" كلمات ملاك عادل، ألحان محمد يحيى، من كلماتها: "الدلوعة، الدلوعة تدخل أكبر موسوعة، عاملين دراسات في دلعها، قادرة بضحكة تولّعها، نتمنالها الرضى ترضى، دي اللي على الراس مرفوعة".

يذكر أن الفنان محمود العسيلي احتفل بوصول كليب "دوم دوم"، 10 مليون مشاهدة بعد أسبوعين من طرحه على موقع "يوتيوب".

ونشر العسيلي الأغنية، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "دوم دوم 10 مليون مشاهدة في أسبوعين".

أغنية "دوم دوم" من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي في أول تعاون له مع الفنان محمود العسيلي، وتوزيع أحمد طارق يحيى.