آيتن عامر: "مسلسل مغلق للصيانة قريبا" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شاركت الفنانة آيتن عامر جمهورها ومتابعيها صورة مع المخرج محمد العلوي لتعلن مشاركتها في مسلسل "مغلق للصيانة"، وذلك عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وعلقت الفنانة آيتن عامر على صورتها رفقة "العلوي": "مسلسل مغلق للصيانة، قريبا، الكويت مصر".

يذكر أن الفنانة أيتن عامر شاركت في مسلسل "مكتوب عليا"، الذي عُرض ضمن سباق دراما رمضان الماضي، من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبو ذكري "Kmedia Production".

مسلسل "مكتوب عليا" بطولة: أكرم حسني، عمرو عبد الجليل، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، محمد طعيمة، هلا رشدي، محمود السيسي، وعزة لبيب وغيرهم.