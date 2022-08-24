أمينة رزق.. "عذراء الفن" التي تزوجت من غير "دُخلة" ولم تتناول دواء طوال عمرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل اليوم الذكرى الـ 19 لوفاة الفنانة القديرة أمينة رزق، إذ أنها رحلت في 24 أغسطس 2003.

في هذا التقرير نعرض لكم معلومات عن الفنانة الراحلة أمينة رزق:

- ولدت أمينة رزق في 15 أبريل 1910 بمدينة طنطا.

- سافرت هي وأمها إلى القاهرة والتحقت بمدرسة ضياء الشرق مع خالتها أمينة محمد.

- قدّمت أمينة رزق قرابة 500 عملا بين السينما والتليفزيون والمسرح والإذاعة.

- حصلت أمينة رزق على جائزة أحسن ممثلة دور ثان عن فيلم "أريد حلا" 1975 في المسابقة التي أقامتها وزارة الثقافة لأفلام العام.

- الفنانة القديرة أمينة رزق، تُعد أشهر الفنانات اللواتي جسدن دور الأم بكل جدارة عبر شاشات السينما، ولكنها لم تنجب حتى وفاتها.

- لُقبت بـ"راهبة الفن" و"عذراء الفن".

- قدمت الراحلة أمينة رزق شخصية الأم" في أفلام منها: "ليلى في الظلام، كل بيت له راجل، أموال اليتامى، مصطفى كامل، بداية ونهاية، عاصفة من الحب، شاطئ العنف، العاشقة، أمهات في المنفى، الأنس والجن، دموع صاحبة الجلالة، عتبة الستات، الكلام في الممنوع"، وغيرها.

- قال الفنانة سمير صبري، إن الفنانة الراحلة أمينة رزق تزوجت من عمدة قريتها لكن من غير "دُخلة"، متابعًا: "خالتها جوزتها عشان تبعدها عن رغبتها الالتحاق بفرقة رمسيس مع يوسف وهبي، وطلعت عين الراجل عشان تخليه يطلقها".

- وأضاف "صبري"، خلال لقائه ببرنامج "مصر النهاردة": "أمينة رزق عمرها ما تناولت أي دواء، وحينما أجرت عملية المرارة رفضت تناول أي دواء قبل إجراء العملية".

- رحلت الفنانة القديرة أمينة رزق 24 أغسطس 2003.