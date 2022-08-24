عمرو دياب يحيي حفل كأس سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يستعد الفنان عمرو دياب لإحياء حفل كأس سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال السعودي يوم 9 سبتمبر المُقبل، في ستاد لوسيل قطر.

ونشر دياب بوستر الحفل، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "سيقدم عمرو دياب عرضا حيا في كأس السوبر لوسيل يوم 9 سبتمبر".

على جانب آخر، يحيي عمرو دياب حفلا غنائيا بمدينة جدة السعودية يوم 27 أغسطس الجاري.

يذكر أن الفنان عمرو دياب طرح مؤخرًا أحدث أغنياته "باريس" من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وسام عبد المنعم، ميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس.