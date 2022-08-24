إيرادات الأفلام.. "تسليم أهالي" أكثر من 3 أضعاف "بحبك" لتامر حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تشهد دور العرض السينمائي منافسة بين 5 أفلام، هي: "الدعوة عامة"، "تسليم أهالي"، "كيرة والجن"، "بحبك"، "عمهم"، وحققت أمس الثلاثاء 23 أغسطس 2022، إيرادات وصلت لـ مليون و335 آلاف و177 جنيها، جاءت مقسمة على النحو التالي:

احتل المركز الأول فيلم "تسليم أهالي" بعد تحقيقه 520 ألفًا و654 جنيها، وهو من بطولة دنيا سمير غانم، هشام ماجد، الراحلة دلال عبدالعزيز، وبيومي فؤاد، إخراج خالد الحلفاوي.

وجاء في المركز الثاني فيلم "كيرة والجن" محققا 331 ألفا و871 جنيها، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، بطولة كريم عبدالعزيز وهند صبري وسيد رجب.

أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب فيلم "عمهم"، إذ حقق 229 ألفا و773 جنيها، إخراج حسين المنباوي، بطولة محمد إمام، رياض الخولي، ومجموعة كبيرة من الفنانين.

وجاء في المركز قبل الأخير فيلم "بحبك" والذي حقق 155 ألفا و269 جنيها، تأليف وإخراج وبطولة تامر حسني، ويشارك في العمل هنا الزاهد، حمدي الميرغني وهدى المفتي.

وحصل على المركز الخامس والأخير فيلم "الدعوة عامة" محققا 97 ألفا و610 جنيها، تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، إخراج وائل فرج، بطولة محمد عبدالرحمن، أحمد الفيشاوي، سوسن بدر، وأسماء أبو اليزيد.