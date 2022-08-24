إلهام شاهين توجه رسالة لـ شيرين عبد الوهاب وتغلق التعليقات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة إلهام شاهين، رسالة للفنانة شيرين عبد الوهاب.

ونشرت إلهام، صورة للفنانة شيرين، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلّقت إلهام على الصورة، قائلة: "شيرين أطيب القلوب وأجمل الأصوات.. كنتي رائعة في قرطاج، متألقة وروحك الحلوة الصادقة فيها طاقة إيجابية جميلة، ربنا يحميكي من كل شر ومن نجاح لنجاح دايمًا".

وأغلقت الفنانة إلهام شاهين خاصية "التعليقات" على المنشور عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وأحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب مؤخرًا حفل ختام مهرجان قرطاج للثقافة والعلوم.

الفنانة شيرين عبدالوهاب، تستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "المترو"، من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نابلسي.

يذكر أن آخر أغاني شيرين عبدالوهاب "وبحلفلك" في ديسمبر الماضي، من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور، وتوزيع وميكس وماستر محمد مجدي، كما طرحت في رمضان 2022 أغنية دعائية بعنوان "يا معافر"