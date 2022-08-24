طارق الشناوي لمحمد رمضان: رشدي أباظة كان باشا وبياكل فول وطعمية مع الكومبارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن هناك فنانين ارتكبوا أخطاء وحماقات كثيرة، ورغم ذلك حينما تخرج أعمالهم للنور تحقق نجاحا.

وحول تخطي الجمهور لأخطاء يرتكبها الفنان محمد رمضان؛ قال الشناوي، خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة " على قناة ETC: "رشدي أباظة زمان كان ابن بشاوات، ولو رجعنا للأرشيف نلاقيه قاعد مع الكومبارس على الأرض ياكل فول وطعمية.. حاليا محمد رمضان راكب طائرة خاصة، وجنبه مضيفة حسناء، عكس رشدي خالص".

أضاف: "رشدي أباظة كان زمن تاني في الخمسينيات والستينيات، الناس كان النجم بالنسبة لها هو كده، اللي يقعد على الأرض ياكل ويهزر وبتاع، دلوقتي واضح أن الشباب حابين اللي بيعمله محمد رمضان، بيقولهم أنا زيكم وأبويا مكنش معاه فلوس ولا أنا من عيلة غنية وكنت بحفر في الحديد ومش لاقي أكل.. وبعدين بقيت بركب طيارة خاصة".

تابع: "واضح أن الأغلبية بيحبوا اللي بيعمله رمضان، مش عايزين النجم اللي بياكل على عربية فول في الشارع، النجم اللي بيتباهى بأنه بياكل فول في الشارع مبقاش مطلوب".

يذكر أن محمد رمضان بدأ منذ أيام تصوير أولى مشاهد فيلمه الجديد "ع الزيرو" في أول تعاون يجمعه بالفنانة نيللي كريم، والعمل من تأليف مدحت العدل، وإنتاج جمال العدل، وإخراج محمد جمال العدل.