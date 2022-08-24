خضع لجراحة دقيقة بالقلب.. نجل محمد ثروت يكشف تطورات حالته الصحية (خاص)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشف المنتج أحمد ثروت، تطورات الحالة الصحية لوالده المطرب الكبير محمد ثروت، بعد إجرائه عملية جراحية دقيقة في القلب، في أحد المستشفيات بالنمسا.

أحمد ثروت، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، تحدث عن تطورات حالة والده، وقال: "الحمد لله حالة الوالد في تحسن مستمر، إذ يرقد حاليا في غرفة عادية، ويخضع للعلاج".

وتابع: "الوالد، أجرى جراحة دقيقة جدا في القلب، أول أمس الاثنين، وبعدها قضى 48 ساعة تحت الملاحظة في الرعاية المركزة، قبل أن يتم نقله إلى غرفة عادية".

أحمد أضاف: "الحمد لله الجراحة كانت ناجحة، ولم يكشف الفريق الطبي المشرف على علاجه عن موعد خروجه للمستشفى، أو عودته إلى مصر".

المنتج أحمد ثروت، كان قد نشر عبر صفحته في موقع "فيسبوك"، أمس الثلاثاء، صورة والده الفنان محمد ثروت، من داخل المستشفى، وكتب: "ألف حمد الله على السلامة يا حبيبي، ودايما منور حياتنا ويفضل صوتك مالي علينا الدنيا".

وأضاف: "الحمد الله وبفضله، وبدعواتكم الوالد خرج من عملية دقيقة جداً بالقلب في النمسا وبشكر كل الناس اللي سألت على والدي سواء بالاتصال أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وبتأسف لو مش عارف أرد علي التليفون، دعواتكم بالتعافي واتمام الشفاء على خير، إن شاء الله".

الفنان الكبير محمد ثروت، كان قد خضع في يونيو الماضي، لعملية جراحية في القلب، في أحد مستشفيات القاهرة، إثر معاناته من ذبحة صدرية، ووجود شريان مسدود بنسبة 99 %، حسب تأكيد نجله المنتج أحمد ثروت في تصريح لمصراوي.