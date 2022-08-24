سمية الخشاب: "أنا مستعدة أحل مشاكل أوكرانيا وروسيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

طلبت الفنانة سمية الخشاب، من جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع "تويتر"، مشاركتها مشاكلهم.

وكتبت الخشاب، في تدوينة اليوم الأربعاء، مخاطبة متابعيها: "أي حد مش عارف ينام وعنده مشكلة أو حوار يقولي، أنا صاحية بدري ولسه شاربة كوفي، ومستعدة أحل مشاكل أوكرانيا وروسيا".

ومن ناحية أخرى، شاركت سمية الخشاب في مسلسل "موسى"، مع النجوم: محمد رمضان، رياض الخولي، هبة مجدي، وسيد رجب وغيرهم، من تأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، في رمضان 2021.

كما طرحت سمية الخشاب فيديو كليب "أوعدك"، بمشاركة المطرب عمر كمال، عبر موقع "يوتيوب".