أول تعليق من راغب علامة حول أزمة صورته مع زوجة السفير العراقي في الأردن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أثار السوبر ستار راغب علامة، جدلًا كبيرًا خلال الأيام الماضية الأخيرة، عقب تداول صورة له مع زوجة السفير العراقي في الأردن، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي أول تعليق للفنان راغب علامة، وجه رسالة من خلال برنامج "مانشيت أحمر"، قال فيها: "تربطني علاقة عائلية قديمة مع السفير العراقي في الأردن، خصوصا أنه سفير دولة مثل العراق"، مضيفًا أن "العراق بلد الفن والذوق والكرم، والمحبة والثقافة، وليس بلد التزمت والتعصب".

وحول الضجة التي أثيرت؛ قال علامة: "أنا فنان وألتقط صور مع كل من يحبني".

ونشر راغب علامة تصريحه في برنامج "مانشيت أحمر"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلّق: "الله سبحانه وتعالى ذم الظلم الظالمين في مواقع عدة في القرآن الكريم، كقوله تعالى: (لا تحسن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار) صدق الله العظيم".

وطرح الفنان اللبناني راغب علامة، مؤخرا، فيديو كليب جديد عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب، بعنوان "استمارة 6"، من كلمات نادر عبد الله، ألحان محمود الخيامي، وتوزيع توما.