"أستاذي وصديقي وحبيبي".. شريهان توجه رسالة للمخرج محمد عبد العزيز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت النجمة الكبيرة شريهان، رسالة للمخرج محمد عبد العزيز، متمنية له دوام الصحة وطول العمر.

ونشرت شريهان صورة تجمعهما، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وكتبت شريهان على الصورة: "هذا الرجل المحترم العظيم خلقا وأخلاقا وفنا وموهبة، أستاذي وصديقي وحبيبي المحترم الموهوب، أطال الله عمره وحفظه ورعاه بعينه التي لا تغفل ولا تنام أبدا، محمد عبد العزيز".

يذكر أن آخر أعمال المخرج محمد عبد العزيز مسلسل "بابا نور" عام 2010، بطولة حسين فهمي، حسن عبدالله، كارمن لبس، علا غانم، عبد الرحمن أبو زهرة، جيهان قمري، من تأليف كرم النجار.