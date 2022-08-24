فن ومشاهير

"أستاذي وصديقي وحبيبي".. شريهان توجه رسالة للمخرج محمد عبد العزيز

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت النجمة الكبيرة شريهان، رسالة للمخرج محمد عبد العزيز، متمنية له دوام الصحة وطول العمر.

ونشرت شريهان صورة تجمعهما، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وكتبت شريهان على الصورة: "هذا الرجل المحترم العظيم خلقا وأخلاقا وفنا وموهبة، أستاذي وصديقي وحبيبي المحترم الموهوب، أطال الله عمره وحفظه ورعاه بعينه التي لا تغفل ولا تنام أبدا، محمد عبد العزيز".

يذكر أن آخر أعمال المخرج محمد عبد العزيز مسلسل "بابا نور" عام 2010، بطولة حسين فهمي، حسن عبدالله، كارمن لبس، ، عبد الرحمن أبو زهرة، جيهان قمري، من تأليف كرم النجار.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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