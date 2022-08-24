سمية الخشاب : ” مستعدة أحل مشاكل أوكرانيا وروسيا “

كتب امير فتحي في الأربعاء 24 أغسطس 2022 12:50 مساءً - شاركت الفنانة ” سمية الخشاب ” متابعيها عبر حسابها على موقع تويتر بتغريدة طالبتهم من خلالها بمشاركتها مشاكلهم لمساعدتهم في حلها . فكتبت سمية الخشاب في تغريدتها قائلة : ” أي حد مش عارف ينام وعنده مشكله أو حوار يقولي ” . وتابعت الفنانة المصرية : ” أنا صاحية بدري ولسه شاربة كوفي ومستعده أحل مشاكل أوكرانيا وروسيا ” .

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