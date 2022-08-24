بسمة في لقطات جريئة داخل “البيسين”.. والجمهور: إيه الجمال والحلاوة دي – شاهدوا كيف أطلّت!

كتب امير فتحي في الأربعاء 24 أغسطس 2022 12:50 مساءً - نشرت الفنانة الشابة بسمة، صورًا جديدة لها من جلسة تصوير كانت أجرتها، وتلقت الكثير من التعليقات الإيجابية التي تتغزل في جمالها.

ونشرت بسمة الصور على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» وظهرت بفستان أنيق باللون الأسود مكشوف الكتفين، وتركت شعرها ينسدل ناعمًا على كتفيها وتزينت بسلسلة ذهبية طويلة.

وظهرت الفنانة المصرية بسمة في مجموعة من الصور داخل حمام السباحة، وعلّقت قائلة: “في حب الصيف”.

وتفاعلت الجماهير مع صور بسمة وعلق أحدهم: إيه الجمال والحلاوة دي، بينما علق آخر: أحب الصيف زيك تمام، فينك يا بسمة بتصيفي وسابه الساحة لغيرك ليه ؟

أبرز إطلالات بسمة:

وعادة ما تظهر الفنانة بإطلالات جذابة ومتنوعة تتميز بها عبر حساباتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي.

وأطلت الفنانة بسمة على السجادة الحمراء في اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة عام 2021، بإطلالة أنثوية وناعمة أبرزت جمالها وأناقتها، وظهرت بفستان طويل باللون الأسود، بقصة الأوف شولدر، ونسقت معه كلاتش بنفس اللون.

كما ظهرت الفنانة بإطلالة جذابة في اليوم السابع من نفس المهرجان. حيث ارتدت فستاناً طويلاً متعدد الألوان، ومكشوفًا عند منطقة الصـدر، واعتمدت مكياجًا ناعمًا، واختارت تسريحة الشعر المنسدل على كتفيها.

أما في مهرجان الأقصر عام 2022 فظهرت الفنانة بسمة بإطلالة من النوع الجرئ، في فستان بيبي بلو رقيق، ولكنه كان مكشوفاً بشكل ملحوظ من بعض المناطق، كالخصر، ووضعت طلاء أظافر باللون الأحمر.

آخر أعمال بسمة:

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة بسمة، “فيلم قبل الاربعين” في 2021، مع النجوم: داليا مصطفى، إيهاب فهمي، هالة فاخر، أحمد جمال سعيد، محمد علي ‏رزق، أحمد حلاوة، معتز هشام، لبنى ونس، وجميل برسوم وغيرهم، من إنتاج شركة بروماكس للإنتاج والتوزيع السينمائي للمنتج شادي صبرة، ومن قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان، وإخراج معتز حسام.

كما شاركت الفنانة بسمة، في نفس العام، ببطولة “فيلم ماكو” مع النجوم: ناهد السباعي، منذر رياحنة، نيقولا معوض، محمد مهران، سارة الشامي، عمرو وهبة، ومراد يلدريم وغيرهم، وهو من إخراج محمد هشام.

كما شاركت الفنانة بسمة، مؤخرًا في بطولة فيلم “رأس السنة”، إلى جانب كل من: إياد نصار، أحمد مالك، شيرين رضا، إنجي المقدم، هدى المفتي، علي قاسم، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمد حفظي ومن إخراج محمد صقر.

على جانب آخر، تشارك بسمة في الحكاية الأولى من “مسلسل حدث بالفعل” الذي يتضمن 101 قصة حقيقية تتعلق أحداثها بالأمراض النفسية، وتم تجميع هذه القصص من 9 دول عربية، ليكون أول مسلسل تليفزيوني عربي يستعرض مثل هذه القصص في الوطن العربي.

ويجسد بطولة قصص المسلسل المختلفة نخبة كبيرة من نجوم الفن، وينتمي العمل لنوعية الحلقات المنفصلة المتصلة، حيث يلعب بطولة كل قصة فريق من النجوم يختلف عن أبطال القصص الأخرى، ويلقي العمل الضوء على العديد من الأمراض النفسية وأسبابها وكيفية تأثيرها في حياة الأشخاص المصابين بها وأيضا المحيطين بهم، وتدور الأحداث في قالب تشويقي إنساني.

والقصة الأولى يشارك في بطولتها ماجد المصري وبسمة وسينتيا خليفة ورنا رئيس وأحمد عبد الله محمود.

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