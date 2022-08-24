شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة "فؤاد ومنيب" فى حفل بمكتبة الإسكندرية الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الفنون حفلا موسيقيا لفرقة "فؤاد ومنيب" وذلك يوم الأحد الموافق 28 أغسطس في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بالقاعة الكبرى بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

ومن المقرر أن يتضمن الحفل باقة متميزة من أعمال الفرقة منها "عتاب.. العاصفة.. دعينى أقولها.. حلم.. ضائع.. الهروب من الحب.. الأفضل قادم.. نوستالجيا.. أغنية للروح.. موعد مع الغروب.. روزيتا.. مسافات.. مناجاة.. الخوف المتفائل.. ما وراء الألم.. جزيرة.. ضحكة.. انشغل بالحياة".

وجاءت فكرة تكوين الفرقة عندما التقي الطبيب البشري وعازف البيانو محمد فؤاد بعازف الكمان و المؤلف الموسيقي أحمد منيب عام 2015 وذلك في المنيا خلال استكماله دراسته الاكاديمية العليا لالة الكمان وقدما معا العديد من الحفلات داخل البلدان وخارجها وبعدها حرصت الفرقة علي المشاركة في مهرجانات الاوبرا الفنية منها المهرجان الصيفي .

محمد فؤاد طبيب بشري وعازف بيانو ومؤلف موسيقي، تعرَّف إلى عازف الكمان أحمد منيب والذي يُكمل دراسته الموسيقية العليا في ألمانيا عن طريق الإنترنت، وأعجب كلٌّ منهما بالأسلوب الفني الموسيقي للآخر، فقررا العمل معًا، وقد عملا على مشروعهما الفني «مؤلفات فؤاد برؤية وتوزيع أحمد منيب».