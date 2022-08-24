شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت يطرح "هنسيب لمين الغنا" بعد عودته من رحلة العلاج فى النمسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن الفنان الشاب أحمد محمد ثروت ابن الفنان الكبير محمد ثروت، محبى والده على حالته الصحية، بعد إجرائه جراحة دقيقة فى القلب بالنمسا وهى العملية الثانية له فى نفس العام، إذ أجرى جراحة فى القلب فى شهر يونيو الماضى.

وكشف ابن الفنان محمد ثروت لـ"الخليج 365" أنه كان من المقرر أن يطرح والد أغنية "هنسيب لمين الغنا" فى عيد الأضحى الماضى، لكن أجلنا موعد طرح الأغنية حتى الانتهاء من الرحلة العلاجية، وليرى الفنان محمد ثروت نجاحها، معلنًا أنه سيتم طرح الاغنية فور عودة والده لمصر سالمًا.

وقال ابن الفنان محمد ثروت: "الحمد لله.. والدى خرج من العمليات.. فى العملية الأولى كان يعانى من انسداد فى الشريان بنسبة 90 فى المئة، ونصحه طبيبه الخاص بإجراء جراحة أخرى "منظار" للاطمئنان عليه وتجنبا لأى مضاعفات ".

وأضاف أحمد ثروت أن الطبيب نصح أبيه بإجراء تلك الجراحة فى دولة النمسا لأنها عملية دقيقة لا تتوفر معداتها فى مصر.

أما عن موعد عودة الفنان محمد ثروت للقاهرة، أوضح ابنه أحمد إن الطبيب لم يحدد بعد موعد العودة، لكن لابد من فترة نقاهة تجنبا لأى مضاعفات.