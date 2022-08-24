إبنة شريف منير تشن هجوم رهيب على أمها: فرجتي علينا الناس باللي عملتيه.. ورد صادم من الأخيرة! – شاهد التفاصيل

كتب امير فتحي في الأربعاء 24 أغسطس 2022 11:51 صباحاً - تصدرت الفنانة لورا عماد زوجة الفنان شريف منير محركات البحث على جوجل بعد ساعات من نشرها رسالة عتاب قوية لإبنتيها مرفوقة بمقطع فيديو لهما مع والدهما أثناء تناول وجبة العشاء في أحد المطاعم

ورفض شريف منير، الرد على ما كتبته “لورا” وتوجيه رسالة قوية لإبنتيها على السوشيال ميديا، واكتفي بالصمت، وعند سؤاله عن حدوث انفصال بينهما من عدمه؛ فقال: “دي أمور عائلية.. وأنا مش هتكلم فيها”.

وردت فريدة شريف منير على الرسالة القاسية التي وجهتها والدتهما الفنانة لورا عماد لها ولشقيقتها «كاميليا»، عبر حسابها بموقع «إنستجرام».

وعلّقت «فريدة» على ما نشرته والدتها عبر حسابها على إنستجرام في تعليق قائلة: «ليه بتعملي كده؟ ليه بتخلي شكلنا كده قدام الناس؟».

وردت والدتها عليها قائلة: «أنتوا بتموتوني كل يوم.. وانتي عارفة كده كويس.. ربنا يهديكي.. صحيح الزّن على الودان أمر من السحر».

أما عن كاميليا، فأنكرت ما قالته والدتها في رسالة العتاب، حيث علقت في تعليق على منشور والدتها بموقع انستجرام قائلة: «عمرنا ما بعدنا عنك، وغير كده أنا كنت لسه قاعدة معاكي امبارح ومكنتش عارفة إنك بتفكري في كده».

صورة عائلية لشريف منير مع إبنتيه ووالدتهما

وردت عليها والدتها قائلة: «أنتم عارفين كويس أوي إني بشحــتكم وبتهربوا مني، ربنا موجود ويهديكم من الزن اللي على ودانكم».

وأكد مصدر مقرب من النجم شريف منير أن هناك أزمة كبيرة حدثت بينه وبين زوجته الفنانة المعتزلة لورا عماد أدت إلى تركها منزل الزوجية والعودة لمنزل والديها.

شريف منير مع زوجته وبناته وحفيدته

وأضاف المصدر أن إبنتيها رفضا الذهاب معها وفضلا الاستمرار مع والدهم شريف منير، حيث أنهما تم تخييرهما للبقاء في المنزل أو اصطحاب والدتهم عند بيت جدهم، حتى قررا البقاء بمنزل والدهما

وجهت لورا عماد، زوجة الفنان شريف منير، رسالة عتاب قاسية لابنتيها فريدة وكاميليا، معربة عن حزنها ومؤكدة إنها أفنت عمرها من أجل عائلتها.

رسالة مفاجئة من زوجة شريف منير إلى إبنتيها

وكانت السيدة لورا عماد، قد نشرت مقطع فيديو ظهر خلاله الفنان شريف منير، وبناته أثناء تناولهم العشاء، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام

وعلّقت قائلة: رسالة إلى بناتي فريدة وكاميليا.. بما إنكم خلاص قررتوا تبقوا مش في حياتي بعد ما اديتكم عمري وصحتي وحبي واهتمامي وضحيت عشانكم كتير!! وكل مدارسكم بمدرسينكم بدكاترتكم بأصحابكم بأمهات أصحابكم يشهدوا بإن أنا كنت أم عاملة إزاي!.

وتابعت لورا عماد: بقولكم مبروك عليكم عيلتكم الجديدة! وهقولكم حاجة واحدة بس! اللي مالوش خير في أمه ملوش خير في حد! بتمنالكم كل خير وصحة

وإن ربنا يهديكم في يوم من الأيام! بس ربنا موجود وكبير قادر على اللي عمل فيكم كده إنه يرده ليه في يوم من الأيام! مامي لورا يمكن تكونوا نسيتوا اسمي.

من هي زوجة شريف منير؟

لورا عماد، هي زوجة الفنان شريف منير، اعتزلت الفن مبكرًا عقب زواجها منه، وعادت من جديد للساحة الفنية من خلال مسلسل نصيبي وقسمتك 4، حيث شاركت في حكاية وأنسى روحي وياك. اسمها الحقيقي لورا عبد الأحد، واشتهرت بـ لورا عماد، وولدت في 1 يناير عام 1972.

بدأت حياتها الفنية كموديل إعلانات، ودخلت مجال التمثيل بمحض الصدفة، بعد ما قدمها أحد مخرجي الإعلانات للمنتج والفنان سامي العدل، إعجابًا بملامحها.

كان أول أعمال للفنانة لورا عماد، هو فيلم البطل، بطولة الفنان أحمد زكي، والذي عُرض عام 1997.

شاركت لورا في مسلسل الرجل الآخر، مع الفنانة ميرفت أمين عام 1999، كما شاركت في فيلم سوق المتعة عام 2000، وفيلم أرض الخوف عام 2000.

كان آخر ظهور لـ لورا عماد على الشاشة من خلال فيلم لو كان دا حلم، عام 2001، ثم ابتعدت عن الفن بعد زواجها من الفنان شريف منير وإنجابها ابنتيها فريدة وكاميليا.

وكشفت لورا عن سبب ابتعادها عن التمثيل بقولها: “اعتزالي حصل بالصدفة، وبعد فريدة بنتي حسيت إني متدبسة وعندي مسؤولية كبيرة”.

عادت لورا عماد، من جديد للساحة الفنية من خلال مسلسل نصيبي وقسمتك 4، حيث شاركت في حكاية وأنسى روحي وياك، وعُرضت عام 2022.

وأعلنت الفنانة لورا عماد عودتها للتمثيل مرّة أخرى بعد غياب أكثر من 20 عامًا عن الشاشة، وكشفت الممثلة المصرية لورا عماد، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، عن عودتها للتمثيل، حيث نشرت مقطع فيديو لها، من كواليس تصوير حكاية “وأنسى روحي وياك”.

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