شيرين عبد الوهاب تعلن عن ” خبر الموسم “

كتب امير فتحي في الأربعاء 24 أغسطس 2022 11:51 صباحاً - نشر الحساب الرسمي لبرنامج (معكم منى الشاذلي) البرومو الدعائي لحلقة يوم الخميس المقبل والتي تستضيف بها الإعلامية ” منى الشاذلي ” الشاعر الغنائي والسيناريست ” أيمن بهجت قمر ” .

وظهر في البرومو تلقي أيمن بهجت قمر مداخلة هاتفية من الفنانة ” شيرين عبد الوهاب ” لتهنئته بحصوله على البكالوريوس في مجال السياحة والفنادق بعد انقطاعه عن الدراسة لسنوات طويلة .

وأشارت شيرين إلى أنها ترغب أيضا في استكمال دراستها التي توقفت عنها بسبب انشغالها بالعمل في مجال الفن وأن ما قام به أيمن بهجت قمر في هذا الصدد شجعها على التفكير في ذلك .

وقالت شيرين عبد الوهاب : ” مبروك يا أيمونتي .. أنا كمان عايزة أكمل تعليمي ” .. لتعلق الإعلامية منى الشاذلي على ذلك قائلة : ” ده خبر الموسم ” .

وكشفت شيرين عن تعاونها مع أيمن بهجت قمر عن في فيلم جديد بعنوان (قصة حياة أمي) من تأليف والده الراحل بهجت قمر .. كما يتعاونا أيضا في أغنية جديدة .