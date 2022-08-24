شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يصدم ديباي ويقترب من إيقاف التفاوض معه والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - لا يزال موقف النجم الهولندي ممفيس ديباي، لاعب فريق برشلونة الإسباني مبهما سواء بالبقاء داخل الفريق الكتالوني خلال الموسم المقبل أو الرحيل في ظل العروض المقدمةة له خلال الفترة الأخيرة.

وابدت الإدارة واللاعب رغبتهما بإنهاء الاتفاق بينهما ورحيل اللاعب خاصة في ظل رغبة الأخير في المشاركة بعدد دقائق أكبر وهو من الصعب حدوثه داخل برشلونة بعد التعاقد مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

اقتراب رحيل ديباي عن برشلونة

في المقابل، تسعى إدارة برشلونة الإسباني للتخصل من بعض اللاعبين الذين لن يشاركوا بصفة أساسي تحت قيادة تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الموسم المقبل.

وجاءت العديد من العروض لبرشلونة فيما يخص النجم الهولندي وكان على رأسهم وأقربهم العرض الإيطالي القادم من فريق يوفنتوس الإيطالي إلا أن الصفقة لم تتم حتى الآن.

يوفنتوس يرفض طلبات ديباي

ووفقا للتقارير الصحفية الصادرة صباح اليوم، فإن المفاوضات بين يوفنتوس واللاعب بدأت في التعقد من جديد خاصة بعد أن فشلت إدارة الفريق الإيطالي في تلبية مطالب النجم الهولندي المادية.

ووفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فإن ديباي طلب الحصول على مبلغ 7.5 مليون يورو كراتب سنوي وهو الأمر الذي رفضته إدارة يوفنتوس في ظل صعوبة توفير هذا المبلغ للاعب.

وأختتمت الصحيفة أن ديباي بدأ يبتعد تدريجيا عن الصورة وعن تواجده داخل فريق يوفنتوس الموسم المقبل ودخل دائرة الاهتمام كل من اركاديوز ميليك لاعب فريق أولمبيك مارسيليا.