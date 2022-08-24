شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا تظهر دينا الشربينى بشخصية ممرضة فى فيلم "شقو".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصور الفنانة دينا الشربينى عدد من مشاهدها ضمن أحداث فيلم "شقو" في أحد المستشفيات حيث تقدم خلال الأحداث شخصية "ممرضة"، وتشارك دينا في بطولة الفيلم إلى جانب عمرو يوسف، محمد ممدوح، أمينة خليل، عباس أبو الحسن، وجميل برسوم وعدد آخر من الفنانين، تأليف وسام صبرى وإخراج كريم السبكى،

ويجمع فيلم "شقو" بين الأبطال الأربعة عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربينى، بعد 7 سنوات من تقديمهم مسلسل "جراند أوتيل" الذى يعد واحداً من أبرز الأعمال الدرامية التي تم تقديمها خلال الـ 10 سنوات الأخيرة، وشارك في بطولته أحمد داود، سوسن بدر، أنوشكا، محمود البزاوى، ندا موسى، محمد حاتم، رجاء الجداوى، خالد كمال، مى الغيطى، أمير صلاح الدين، شيرين وسيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج محمد شاكر خضير.

وفى سياق آخر تنتظر دينا الشربيني عرض مسلسلها الجديد "آخر دور" المكون من 10 حلقات، على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، ويشارك في بطولته أحمد خالد صالح، نهى عابدين، إبراهيم السمان، مها نصار، ميمى جمال، مريم الخشت، إضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف الشرف وتأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي.

وكان آخر أعمال دينا الشربينى في السينما فيلم "حامل اللقب" وشارك في بطولته هشام ماجد، محمد سلام، أحمد فتحى، ليلى عز العرب، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت ومحمد كيلانى، وتأليف إيهاب بليبل، وإخراج هشام فتحى، وتدور الأحداث حول حياة (يحيى) لاعب كرة القدم وزوجته (مسك) التي تعمل طبيبة أمراض النساء، ويسعى الزوجين لسنين عديدة لإنجاب طفل، ولكنهما يفاجئا بعد حدوث الأمر بشيء غير طبيعي، ويتعرضا للكثير من المواقف الكوميدية.



دينا الشربينى بشخصية ممرضة فى فيلم شقو