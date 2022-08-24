31 أغسطس.. المهرجان الدولي للتعليم والثقافة يكرم محسن محيي الدين

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت اللجنة العليا للمهرجان الدولي للتعليم والثقافة، تكريم الفنان القدير محسن محيي الدين، يوم 31 أغسطس الجاري، بالمركز الثقافي الروسي.

ويشهد الحفل حضور مشاهير الفن والإعلام، وتقدمه الإعلامية اللبنانية رنا ناصر، ويحيي حفل الافتتاح المطربة سمية درويش، وسيتم خلاله تكريم عدد من نجوم الفن، ومنهم الملحن محمد رحيم، وزوجته مدربة الأسود العالمية أنوسة كوتة.

كما يتم تكريم: الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، والفنان نضال الشافعي، والفنان تامر عبد المنعم، والفنانة ميرنا وليد، والفنانة ألفت عمر، والفنان يوسف منصور.