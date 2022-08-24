ليلى علوي تستعيد ذكريات فيلم "إعدام ميت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

استعادت الفنانة الكبيرة ليلى علوي ذكريات فيلم "إعدام ميت".

ونشرت علوي صورتين من كواليس العمل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت على الصور قائلة: "فاطمة مساعد الطوبي".

فيلم "إعدام ميت" بطولة: محمود عبدالعزيز، فريد شوقي، يحيى الفخراني، ليلى علوي، بوسي، إبراهيم الشامي، ومن إخراج علي عبدالخالق.

يذكر أن ليلى علوي، شاركت في دراما رمضان 2022 بمسلسل "دنيا تانية".

مسلسل "دنيا تانية" بطولة: ليلى علوي، مجدي كامل، وفاء صادق، مي سليم، أشرف زكي، فراس سعيد، سيناريو وحوار عمرو مؤمن وإبراهيم الصباغ، وإشراف على الكتابة أمين جمال، ومن إخراج أحمد عبدالعال.