شكرا لقرائتكم خبر عن وائل فرج: تحايلت على غياب توتا وقت مرضه فى "الدعوة عامة" والجمهور لم يشعر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج وائل فرج، مخرج فيلم "دعوة عامة" بطولة محمد عبد الرحمن وأحمد الفيشاوي وأسماء أبو اليزيد، لليوم السابع إن كواليس العمل كانت لذيذة و التعامل مع الفنان أحمد الفيشاوى سهل والتجربة بالكامل كانت جيدة بالنسبة له، موضحا أنه دخل المجال كمساعد مخرج في البداية ثم اتجه للعمل مونتير لمدة سنتين، مشيرا إلى أن عمل في مجال المونتاج ساعده بشكل كبير عندما دخل عالم الإخراج، خاصة وأن داخله كانت موهبة الإخراج وبالتالي مع خبرة المونتاج كان الأمر أسهل وأسرع في معرفة ماذا يريد.

وعن تعب محمد عبد الرحمن "توتا" قال المخرج وائل فرج، إن محمد عبد الرحمن أصيب بالتعب في نهاية تصوير الفيلم وتحديدا في آخر أيام تصوير، وهو ما وضعه في ورطة صعبة خاصة وأن أخر أيام تصوير الفيلم كان بهم الكثير من مشاهد الأكشن ومجهود كبير وبالتالي كان من الصعب استكمال التصوير بمحمد عبد الرحمن، وأشار المخرج وائل فرج إلى أنه قام بالتصرف ولم يجعل محمد عبد الرحمن يكمل الفيلم وتحايل علي الأمر بشكل ما لتظهر النتيجة كما ظهرت بالفيلم.

وأستكمل المخرج وائل فرج حديثه بأن محمد عبد الرحمن أصبح من المقربين لقلبه، خاصة وأنه تعرف عليه وتقرب منه من خلال تصوير أحداث فيلم "الدعوة عامة" حيث لم يكن عرفه معرفة شخصية من قبل ولكن أصبح من أقرب الأصدقاء له حاليا.