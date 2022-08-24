شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وفاة الفنانة القديرة أمينة رزق الـ19 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر، اليوم الأربعاء، ذكرى وفاة الفنانة القديرة أمينة رزق، وهى الفنانة الكبيرة التى تركت بصمة باسمها فى المسرح والسينما، وهى الفنانة التى ولدت فى طنطا، وانتقلت مع والدتها للعيش فى القاهرة مع خالتها الفنانة أمينة محمد على، إثر وفاة والدها وكان عمرها ثمانى سنوات.

وشاركت يوسف وهبى فى العمل المسرحى، ومن أبرز مسرحياتها التى قدمتها فى السبعينيات: (السنيورة)، والمسرحية الكوميدية "إنها حقا عائلة محترمة" بالاشتراك مع فؤاد المهندس وشويكار، وكان آخر ما قدمته على خشبة المسرح "يا طالع الشجرة" إلى جانب الفنان أحمد فؤاد سليم.

تعدت أعمالها الــ280 عملا فنيا، حيث إن لها نحو 130 فيلما خلال 7 عقود أولها فيلم سعاد الغجرية عام 1928، وآخرها الكلام في الممنوع عام 2000، ولها ما يقاربـ120 عملا تليفزيونيا.

حصلت على وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى وعلى أوسمة من المغرب وتونس بالإضافة إلى شهادات التقدير والجوائز كأحسن ممثلة عن أدوارها السينمائية والمسرحية، وتوفيت عام 2003 عن عمر ناهز 93 عامًا.