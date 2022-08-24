يسرا تنعى والد الإعلامية ريا أبي راشد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة يسرا، والد الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد.

وكتبت يسرا، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "خالص عزائي لصديقتي الإعلامية ريا أبي راشد في وفاة والدها، تغمده الله بواسع رحمته وألهم الأسرة الصبر على فراقه".

وكشفت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد سبب غيابها عن مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية.

كتبت ريا أبي راشد منشورا عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، :"مرحبًا جميعًا.. شكرًا لكم جميعًا على إرسال رسائل لي للتحقق من سبب غيابي عن وسائل التواصل الاجتماعي لفترة طويلة".

وأضافت :"توفى والدي، الذي كان يعشقه الجميع، فجأة في الرابع من أغسطس، وأنا وإخوتي بحاجة إلى وقت خاص للحداد.. سأعود هنا قريبا.. الحب للجميع".

ريا أبي راشد، هي مذيعة لبنانية ومقدمة برامج تلفزيونية وصحفية ومنتجة في شبكة إم بي سي منذ عام 2003، وتقدم أبي راشد أيضًا برنامج المواهب الشهير Arabs Got Talent.