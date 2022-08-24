عمر السعيد بصحبة عمرو دياب في الساحل الشمالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان عمر السعيد صورة تجمعه بالهضبة عمرو دياب، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر الهضبة والسعيد من أمام البحر، خلال تواجدهما في الساحل الشمالي.

وعلق عمر السعيد على الصورة قائلا: "إنسانيا ليك حتة جوا قلبي، ليك أنت وبس، أخ وقدوة".

وعلقت الفنانة بشرى على الصورة قائلة: "طب وفنيا".

يذكر أن آخر أعمال الفنان عمر السعيد مسلسل "قصر النيل"، بطولة الفنانة دينا الشربيني، ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، محمود البزاوي، صلاح عبدالله، أحمد مجدي، تأليف محمد سليمان عبد المالك، إخراج خالد مرعي.