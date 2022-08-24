شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الصور الأولى للنجم دانيال كريج من كواليس فيلمه الجديد 2 Knives Out والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اهتمت المواقع العالمية بالصور الأولى التي نشرتها الشركة المنتجة للجزء الثانى من فيلم Knives Out والذى يقوم ببطولته عدد من النجوم على رأسهم الممثل دانيال كريج، إذ تمكن الفيلم من تحقيق نجاح كبير خلال الجزء الأول، وبالتالي كان الإعلان عن الجزء الثاني بمثابة خبر سار لكل محبي الجزء الأول.

ونشرت عدد من المواقع عدة صور منها صورة لدانيال كريج وهو يقف على طاولة ذكرت محبي الجزء الأول بجلسته أمام أعين العائلة المتهمة بقتل والدهم من أجل الميراث.



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وكان المؤلف والمخرج ريان جونسون كاتب سلسلة أفلام Knives Out اعلن فى وقت سابق أن الجزء الثانى من العمل سيطرح تحت اسم Glass Onion: A Knives Out Mystery، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".



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كما أوضح جونسون كيف أثرت الروائية أجاثا كريستي في أسلوبه في كتابة الجزء الثانى من سلسلة Knives Out، حيث صرح جونسون قائلا: "أحد الأشياء التي أحبها في كتابات أجاثا كريستي هي طريقتها الإبداعية، وأعتقد أن هناك تصورًا خاطئًا بأن كتبها تستخدم نفس الصيغة مرارًا وتكرارًا، لكن المعجبين بها يعرفون أن العكس هو الصحيح".



دانيال كريج فى صورة من الجزء الثاني

كما أكد الممثل العالمى دانيال كريج، أنه من المتوقع طرح الفيلم الجديد المنتظر Knives Out 2 خلال خريف 2022، ومن المقرر الكشف عن موعد محدد خلال الفترة المقبلة، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".