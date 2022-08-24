شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "خط فى دائرة" لـ كريم قاسم فى ختام ملتقى رؤية لسينما الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم، اليوم الثلاثاء، فعاليات ملتقى رؤية لسينما الشباب فى دورته الرابعة الذى يقيمه المركز القومى للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب، والذى أقيم على مدار أربعة أيام. متضمنا 3 مسابقات، وهى: مسابقة الأفلام التسجيلية ومسابقة الأفلام الروائية القصيرة تحت 10 دقائق، بجانب مسابقة الأفلام الروائية القصيرة تحت 30 دقيقة.

بدأ الحفل بالسلام الجمهورى، ثم عرض برومو عن الأفلام المشاركة بالملتقى والتى بلغ عددها 26 فيلما. بحضور السيناريست زينب عزيز وأعضاء لجنة تحكيم الملتقى الناقد أحمد شوقى والمخرج محمد حماد والفنانة هبة عبد الغنى، كما حضر الحفل الفنان كريم قاسم والسفير محمد عريقات من فلسطين، الفنانة الأردنية أريج دبابنة، والفنانة وفاء الحكيم، والمخرج مازن الغرباوى رئيس مهرجان شرم الشيخ لمسرح الشباب و عدد من الفنانين والسينمائيين.

وتم خلال الحفل عرض الفيلم القصير "خط فى دائرة" إخراج محسن عبد الغنى وبطولة كريم قاسم، ومن جانبها أشادت لجنة التحكيم بالأفلام المشاركة بالملتقى حيث واجهوا صعوبة شديدة فى انتقاء الأفلام الفائزة خاصة مسابقة الأفلام الروائية القصيرة حتى 30 دقيقة والتى تميزت بجودة أفلامها مما صعب مهمتهم فى الاختيار.

ومن جانبها وجهت السيناريست زينب عزيز الشكر لجميع المشاركين بالملتقى على مجهودهم للخروج بدورة تليق بدور المركز القومى للسينما فى دعم شباب السينمائيين، وقامت بعد ذلك بتسليم الجوائز لمخرجى الأفلام الفائزة بالملتقى حيث جاءت الجوائز كالتالى أولا مسابقة الأفلام التسجيلية حيث حصل فيلم درامز للمخرجة ناهد نصر على تنويه خاص، وفاز بأفضل فيلم بالمسابقة "باب الدنيا" للمخرج عبد الرحمن محمود، أما مسابقة الأفلام الروائية القصيرة تحت 10 ق حصل فيلم "بوكو وياسمين" إخراج كوثر يونس على تنويه خاص، أما فيلم "آخر يوم" إخراج أحمد دحروج فقد حصل على أفضل فيلم بالمسابقة ، وعن مسابقة الأفلام الروائية تحت ٣٠ ق فقد حصل فيلم "الوجوه السعيدة " للمخرج عمرو الحلوانى على تنويه خاص، أما فيلم "ما لا نعرفه عن مريم" للمخرج مراد مصطفى فقد فاز بأفضل فيلم فى المسابقة.

ومن جانبها عبرت صفاء مراد مدير الملتقى عن سعادتها بالجمهور الكبير الذى كان حريصاً على مشاهدة الأفلام المشاركة، وبالإشادة ببرمجة الأفلام وتنوعها، كما وجهت الشكر لأعضاء لجنة اختيار الأفلام وكذلك لأعضاء لجنة التحكيم.