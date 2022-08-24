شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد محمد ثروت يكشف لـ"الخليج 365" كواليس رحلة علاج والده فى النمسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن الفنان الشاب أحمد محمد ثروت، ابن الفنان الكبير محمد ثروت، محبى والده على حالته الصحية، بعد إجرائه جراحة دقيقة فى القلب بالنمسا وهى العملية الثانية له فى نفس العام، إذ أجرى جراحة فى القلب فى شهر يونيو الماضى.



محمد ثروت

وقال ابن الفنان محمد ثروت فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الحمد لله.. والدى خرج من العمليات.. فى العملية الأولى كان يعانى من انسداد فى الشريان بنسبة 90 فى المائة، ونصحه طبيبه الخاص بإجراء جراحة أخرى "منظار" للاطمئنان عليه وتجنبا لأى مضاعفات".

وأضاف أحمد ثروت أن الطبيب نصح أبيه بإجراء تلك الجراحة فى دولة النمسا لأنها عملية دقيقة لا تتوفر معداتها فى مصر.

أما عن موعد عودة الفنان محمد ثروت للقاهرة، أوضح ابنه أحمد أن الطبيب لم يحدد بعد موعد العودة، لكن لا بد من فترة نقاهة تجنبا لأى مضاعفات.

وكان أحمد ثروت ابن الفنان محمد ثروت، قد نشر صورة لوالده على سرير المرض، عبر صفحته على "فيس بوك"، وطمأن الجمهور على صحته وخروجه من العملية، وعلق قائلا: "ألف حمد الله على السلامة يا حبيبى، ودايما منور حياتنا، ويفضل صوتك مالى علينا الدنيا".

وأضاف: "الحمد الله وبفضله وبدعواتكم الوالد خرج من عملية دقيقة جدا بالقلب فى النمسا، وبشكر كل الناس اللى سألت على والدى، سواء بالاتصال أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعى، وبتأسف لو مش عارف أرد على التليفون". وطلب من الجمهور الدعاء له بالشفاء، إذ قال: "دعواتكم بالتعافى وإتمام الشفاء على خير إن شاء الله".