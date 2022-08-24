شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى الميرغنى وصابرين وبيومى فؤاد أبطال فيلم "مهمة فى سهل حشيش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل المخرج محمود كريم على التحضير لفيلم كوميدى جديد بعنوان "مهمة في سهل حشيش" بطولة حمدى الميرغنى، بيومى فؤاد، صابرين، طه دسوقى وجارى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة تمهيداً لبدء التصوير خلال الأسابيع المقبلة.

وفى سياق متصل تصور صابرين وبيومى فؤاد فيلم جديد حالياً بعنوان "إيه العمل" الذى كان يحمل اسم "إصابة عمل" قبل تغييره وهو بطولة أمير المصرى، مايان السيد، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، ابراهيم وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف محمد سمير مبروك وأحمد عادل سلطان وشاركت في الكتابة سحر غريب وإخراج عصام نصار، وتدور أحداث الفيلم في إطار لايت كوميديى رومانسى.

أما حمدى الميرغنى فيعرض له حالياً فيلم "بحبك" مع تامر حسنى وهنا الزاهد وهدى المفتى وتأليف وإخراج تامر حسنى، كما ينتظر عرض فيلم "خطة مازنجر" في السينمات يوم الخميس المقبل الموافق 25 أغسطس ويشارك في بطولته ياسمين رئيس، بيومى فؤاد، سما إبراهيم، حسام داغر، إضافة إلى مشاركة الميرغنى في فيلم "أخى فوق الشجرة" مع رامز جلال والمقرر عرضه قريباً.

أما المخرج محمود كريم فينتظر طرح فيلمه الجديد "أخى فوق الشجرة" خلال الفترة المقبلة، وهو بطولة رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، حمدي الميرغني، دينا محسن الشهيرة بـ ويزو، محمد ثروت، وعدد آخر من الفنانين إضافة إلى ضيوف الشرف منه اسلام ابراهيم، والفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.