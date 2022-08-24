رانيا منصور ضيفة شرف فيلم "مستر إكس" وتجسد دور زوجة أكرم حسنى

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القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة رانيا منصور كضيفة شرف في أحداث فيلم "مستر إكس" للنجم أحمد فهمى، حيث صورت يومين في أحداث دورها بالعمل ويتبقى لها يومين آخرين مقرر تصويرهما خلال الأيام المقبلة، وتجسد رانيا خلال الأحداث شخصية زوجة أكرم حسنى ويحدث العديد من الأزمات بينهما ويقررا الطلاق.

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومي فؤاد، رحاب الجمل، ومحمود حافظ، إضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف منهم أكرم حسنى، مصطفى خاطر، محمد أنور، صبرى فواز، عمرو يوسف وآخرين و العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب وتدور أحداثه في اطار كوميدي رومانسي.

وكان آخر أعمال رانيا منصور مسلسل "القاتل الذى أحبنى" من تأليف صلاح عربى، وإخراج عمروعابدين، وبطولة هانى رمزى، سهير رمزى، صلاح عبد الله، أحمد فؤاد سليم، محمد أبو داوود، لقاء سويدان، وفاء سالم، محسن منصور، دنيا ماهر، ياسر فرج، عبير منير، ندى عادل، يحيى أحمد، عزوز عادل هبة الهوارى وعدد آخر من الفنانين.

كما شاركت رانيا منصور العام الماضى في مسلسل "حى السيدة زينب" بطولة سوسن بدر، محمود عبد المغنى، أحمد وفيق، فراس سعيد، حسام داغر، اشرف عبد الغفور، ريهام سعيد، دينا، عبير منير، هايدى رفعت، لبنى ونس، حجاج عبد العظيم، سامية الطرابلسى، غنوة محمود، سامى مغاورى، مارتينا عادل، عثمان محمد على وتاليف أحمد صبحى وإخراج محمد النقلى.