علي الحجار يطرح أحدث أغانيه "ست الودع" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

طرح الفنان علي الحجار أحدث أغانيه "ست الودع" وذلك عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "ست الودع" من ألبوم "بطلة حكاياتي" للفنان علي الحجار، كلمات محمد العسيري، ألحان ممدوح صلاح، توزيع إسلام رفعت.

يذكر أن الفنان علي الحجار التقى مساء الخميس 18 أغسطس، بجمهور مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، في ثان ليالي الدورة الثلاثين، المُقامة على مسرح محكى القلعة.

وقدم الحجار باقة متنوعة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة، إلى جانب تترات المسلسلات التي نجح في ترك بصمة من خلالها، وبدأ الحفل بأغنية "ماتمنعوش الصادقين" تتر مسلسل "رحلة السيد أبو العلا البشري"، وقدم "الزين والزنية" وغيرها من أغانيه الشهيرة.