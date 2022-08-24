محمود العسيلي يروج لأحدث أغانيه "الدلوعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

شارك الفنان محمود العسيلي بوستر تشويقي لأحدث أغانيه "الدلوعة"، وذلك عبر صفحته الخاصة بموقع تبادل الصور "انستجرام".

وعلق الفنان محمود العسيلي على البوستر: "الدلوعة.. بكرة"، وأضاف أحد المتابعين تعليقا: "برمز قلب أحمر"، وعلق آخر:" اضرب اضرب اضرب".

يذكر أن الفنان محمود العسيلي احتفل بوصول كليب "دوم دوم"، 10 مليون مشاهدة بعد أسبوعين من طرحه على موقع "يوتيوب".

ونشر العسيلي الأغنية، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "دوم دوم 10 مليون مشاهدة في أسبوعين".

أغنية "دوم دوم" من كلمات الشاعر تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي في أول تعاون له مع الفنان محمود العسيلي، وتوزيع أحمد طارق يحيى.