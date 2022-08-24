مودل روز تثير الجدل بجلسة تصوير جريئة مع الثعابين!.. فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 24 أغسطس 2022 02:51 صباحاً - فاجأت عارضة الازياء السعودية مودل روز متابعيها بنشرها مجموعة من اللقطات لجلسة تصوير ظهرت فيها مع ثعانين

وبمجرد نشر لقطات من جلسة التصوير، تعرضت مودل روز لانتقادات حادة بسبب جرأة إطلالاتها، حيث اعتبر البعض أن عارضة الأزياء السعودية الشهيرة تتعمد إثارة الجدل بجرأتها.

وظهرت مودل روز في أثناء جلسة تصوير لها مرتدية فستان مكشوف من منطقة الصدر وهو ما استفز متابعيها، حيث تعد هذه هي الاختيار الوحيد لمودل روز في أزيائها، ودائما ما تظهر بإطلالات جريئة تعتمد على هذا التصميم.

كما ظهرت مودل روز في هذه الإطلالة برفقة ثعبانين ضخمين للغاية، وهو ما لفت الأنظار لجرأتها وفي أثناء التصوير فاجأ أحد الثعبانين مودل روز بحركة فجائية وهو ما أثار خوف عارضة الأزياء الشهيرة.

وكانت مودل روز قد عبرت عن حماسها لهذه جلسة التصوير قائلة “طلعت من الصندوق الذي دائما تشوفوني فيه”.