راغب علامة يستشهد بأية قرانية في اول تعليق على أزمة صوره مع زوجة السفير العراقي في الاردن

كتب امير فتحي في الأربعاء 24 أغسطس 2022 02:51 صباحاً - علق الفنان اللبناني راغب علامة بشكل مقتضب، الثلاثاء، على الأزمة التي سببتها صوره مع السفير العراقي في الأردن حيدر العذاري، وزوجته ميسم الربيعي مستشهدا بأية من القران الكريم تتحدث عن الظلم.

وكان علامة، وجه رسالة للعراقيين عبر قناة “الشرقية نيوز”، الأحد، ونقلها حساب الفنان الرسمي على تويتر، حيث قال: “تربطني علاقة عائلية قديمة مع السفير العراقي في الأردن، خصوصا أنه سفير دولة مثل العراق، بلد الكرم والذوق والفن والمحبة والثقافة، وليس بلد التزمت والتعصب”.

وأضاف الفنان اللبناني أنه “إن كان للضجة التي أثيرت خلفيات أخرى، لا دخل لنا فيها، أنا فنان والتقط الصور مع كل من يحبني”.

كما نشر راغب علامة فيديو “الشرقية نيوز” على حسابه على تويتر، وأرفقه بتعليق قال فيه إن “الله سبحانه وتعالى ذمّ الظلم والظالمين في مواقع عدة في القرآن الكريم كقوله تعالى: “ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار”.

وكانت الصور التي نشرها الفنان اللبناني قبل أيام قد أثارت موجة من ردود الفعل، نتيجة ما وصفه المعلقون بـ “الخروج عن مستوى التصرف الدبلوماسي” للسفير وزوجته، ثم إعلان وزارة الخارجية العراقية، لاحقا، استدعاء السفير حيدر العذاري إلى بغداد.